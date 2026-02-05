Mauro'dan Mektup Var

"Sevgili Galatasaray, 3 yıldan biraz daha uzun bir süre önce, zor bir zamanda, işlerin herkesin hayal ettiği gibi gitmediği yıllarda geldim. Ama ilk günden itibaren farklı bir şey hissettim; bu kulübün seçilmediğini... hissedildiğini, yaşandığını ve ruhta taşındığını hissettim. Tarihi birlikte tersine çevirebildik, birlikte yeniden inandık ve bu taraftara hak ettiği şeyi; neşeyi, şampiyonlukları, kupaları ve hafızalarda sonsuza dek kalacak geceleri birlikte geri verdik. Bu 3 yıl tek kelimeyle muhteşemdi, yoğundu, gerçekti ve kelimelerle açıklanamayacak duygularla doluydu. Bugün bu büyük kulübün tarihine En Golcü Yabancı Oyuncu olarak geçiyorum. Sizler olmadan, bu forma olmadan, bu stadyum olmadan ve İstanbul'a ayak bastığım ilk günden beri beni evimde hissettiren bu insanlar olmadan var olamayacak kişisel bir başarı bu. Bizimkisi sıradan bir aşk değil; mantıkla açıklanamayan, hissedilen bir aşk. Bağlılık, saygı, tutku ve minnet. Eminim ki bana verdiğiniz tüm o sevgi, bugün birlikte inşa ettiğimiz bu tarih parçasına dönüşüyor. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, sağlık ekibine ve tüm bunların mümkün olması için kamera arkasında her gün çalışan herkese teşekkürler. Her maçı bir finale, her golü sonsuz bir şölene dönüştüren taraftara sonsuz teşekkürler. Ve her şeyden önemlisi, ilk yıllarımda bana eşlik eden, her maçta beni destekleyen ve bugün hayat şartları gereği uzakta olsalar da her zaman yanımda olan iki kızıma sonsuz teşekkürler. Ayrıca ışıkların, alkışların ve kesinliklerin olmadığı zamanlarda yanımda olan kişiye de teşekkür etmek istiyorum. En kötü anımda beni ayakta tutan, imkansız göründüğünde ayağa kalkmama yardım eden, her saniye bana eşlik eden ve ben şüpheye düştüğümde bile bana inanan kadına. O, her antrenmanın, her kararın sessiz bir parçasıydı ve özellikle bu geri dönüş için savaşmamda bana en çok yardım eden kişiydi. Bu başarı aynı zamanda onundur; çünkü onun sevgisi, gücü ve eşliği olmasaydı, bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Galatasaray kariyerimin bir parçası değil, Galatasaray hayatımın bir parçası. Ve o, China bugün olduğum kişinin bir parçası. Sonsuz ve ebedi teşekkürler
Galatasaray 3-1 İstanbulspor, transferin gölgesinde - Bu tarz maçlardan yana tek beklentim "kazanmak". Hem skor olarak, hem de futbolcu bazında alternatif olarak. O kadar alternatif kıtlığı var ki sol bekin...
1 gün önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder