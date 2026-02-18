18 Şubat 2026 Çarşamba

Gurur Duyulan Futbol


 Dünya spor basınının en prestijli yayın organlarından biri olan

Lequipe gazetesinde, bir Türk takımının dev bir takıma karşı elde ettiği çarpıcı galibiyetin diğer sonuçlar arasında belirgin şekilde öne çıktığını görmek de ayrı bir mutlulukmuş.
