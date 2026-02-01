1 Şubat 2026 Pazar

CL Seviyesi Kaleci


Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme şansı yakaladı ama ona rağmen muhteşem oynadı. Kötü oynadığı bir maç yok nerdeyse. Tebrikler Uğurcan Çakır!

