14 Şubat 2026 Cumartesi

Kraldan Yeni Rekor


 Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ı geçerek Ali Sami Yen Spor Kompleksi tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

🇦🇷 Mauro Icardi: 47 🇹🇷 Burak Yılmaz: 44 🇹🇷 Selçuk İnan: 39 🇨🇵 Bafetimbi Gomis: 33 🇳🇱 Wesley Sneijder: 30 🇳🇬 Victor Osimhen: 26
Ortayı Yapan
