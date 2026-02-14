skip to main
|
skip to sidebar
İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
14 Şubat 2026 Cumartesi
Kraldan Yeni Rekor
Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ı geçerek Ali Sami Yen Spor Kompleksi tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
Mauro Icardi: 47
Burak Yılmaz: 44
Selçuk İnan: 39
Bafetimbi Gomis: 33
Wesley Sneijder: 30
Victor Osimhen: 26
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Cumartesi, Şubat 14, 2026
Bunu E-postayla Gönder
BlogThis!
X'te paylaş
Facebook'ta Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Etiketler:
Galatasaray
,
Mauro İcardi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Sonraki Kayıt
Önceki Kayıt
Ana Sayfa
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
IYI ORTALARI YAPAN...
FIRAT
Profilimin tamamını görüntüle
ORTALAR VE GOLLER
Bloguna Ekle
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı
İdeal 11'im...
Sportif Cümleler
Özlem duyduğumuz profil
-
Eyüpspor maçı "konum" itibarıyla ölçü olmanın dışına çıksa da, güzel heyecandı. Bazı performanslar mutlu ediciydi, gelecek adına beklenti duyduğumuz isi...
4 saat önce
ultras/Movement
Galatasaray:5-1:Eyüpspor
-
"En güçlü savaşçı zaman ve sabırdır" der Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy... Sosyal medya ile beslenen "yeni yetme" Galatasaray taraftarının ne zaman...
17 saat önce
Yiğit Yılmaz
2025 Euroleague Şampiyonu: Fenerbahçe Beko
-
*Fenerbahçe Beko 2017 sonrası bir kez daha şampiyon oldu ve bizleri çok mutlu etti. Başta Jasikevicius olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler. Olağ...
8 ay önce
Aceto Balsamico
Meydan Okuma -2
-
Aziz Yıldırım’ın seçimdeki en büyük kozu olarak açıkladığı Jose Mourinho projesi futbolseverlerin aklına bir başka Portekizli’yi getirmiş olabilir. Bunda...
1 yıl önce
Target Striker
Yeni Mahalle
-
Bundan altı ay önce blog'a ara verdiğimizi duyurmuştuk. Meğer sonlandırmışız. Halen birinci çoğul kullanıyorum ama tabi ki son yıllarda dükkanın yükü ...
1 yıl önce
FCN Blog
Yeni bir dönem ve Şampiyon Galatasaray!
-
2007 yılında yayın hayatına başlayan *FCN Blog*, 2023 itibariyle yeni bir konsepte (daha doğrusu eski günlerine) dönmeye hazırlanıyor. Dönemin en güncel ...
2 yıl önce
Borges
DERBİ POZİSYON ANALİZLERİ
-
1- 0:24 saniye! Gatasaray'ın ilk etkili atağı. Burada en büyük hata *Jailson'un partneri Serdar Aziz'e gereksiz yakınlığı oldu.* Seri burada muhteşem bi...
5 yıl önce
Flying Dutchman
HER YERDE ELİ OLAN BİR ADAM: SOCRATES KOKKALIS
-
Türkiye’de kulüp başkanlarının zaman zaman yaptığı ve futbolu yönetenleri hedef alan açıklamalarını, o takımların lehine yapılan bazı hatalar tak...
6 yıl önce
Artemio Franchi
Sophia Flörsch, Makao’daki kazasının detaylarını öğrendiğinde gözyaşlarına boğulmuş
-
Sophia Flörsch geçtiğimiz ay Makao GPsinde yaşadığı kazada başka insanların da zarar gördüğünü öğrendiğinde çok üzüldüğünü söylüyor. Şimdi 18 yaşında o...
7 yıl önce
No Pain No Gain
Yeniden Fenerbahçe - Sabırla tabii ki
-
Ali Koç'un ve dolayısıla Fenerbahçe'nin başarısızlığını dört gözle bekleyen bir güruh var. Ve bu kesim rakip takım taraftarlarından ziyade eski başkan A...
7 yıl önce
Total Futbol
Babylon Dergisi Röportajı
-
http://www.aliece.com/2013/11/babylon-dergi-ali-ece-roportaji/#more-1895
12 yıl önce
FAYDALI LİNKLER
Galatasaray SK
Fenerbahçe SK
Beşiktaş JK
Trabzonspor
Türkiye Futbol Federasyonu
UEFA
FIFA
Blog Arşivi
▼
2026
(119)
▼
Şubat
(29)
Muslera Kadar Güven Veriyor
Yunus'tan Kafa Gollerine Devam
Geri Döndü
Kral 3 Attı
120/90
Kraldan Yeni Rekor
Süper Lig Kadro Değerleri
Bundesliga Tribünleri
Brezilya Efsaneleri
Yine Yeniden Boey
Renato Nhaga Galatasaray'da
Galatasaray Aşkı İle Büyüdüm
Can Armando Güner Galatasaray'da
73 > 72
Mauro'dan Mektup Var
İcardi Hagi'nin Rekoru Kırdı
Osimhen Airlines
Hagi & Icardi
İlk Hedef Tamam Yola Devam
CL Seviyesi Kaleci
City Deplasman Tribünü
Sürdürülebilir CL Geliri
Davinson Fark Yarattı
Bir Zamanlar Valencia
Hagi & Zidane
Okan Hoca Yine Juventus'a Rakip Oldu
GS-Juve
Sneijder & Sane
Fox İn The Box
►
Ocak
(90)
►
2025
(600)
►
Aralık
(70)
►
Kasım
(55)
►
Ekim
(72)
►
Eylül
(45)
►
Ağustos
(55)
►
Temmuz
(30)
►
Haziran
(42)
►
Mayıs
(80)
►
Nisan
(40)
►
Mart
(25)
►
Şubat
(41)
►
Ocak
(45)
►
2024
(625)
►
Aralık
(62)
►
Kasım
(50)
►
Ekim
(60)
►
Eylül
(20)
►
Temmuz
(70)
►
Haziran
(88)
►
Mayıs
(62)
►
Nisan
(50)
►
Mart
(38)
►
Şubat
(70)
►
Ocak
(55)
►
2023
(500)
►
Aralık
(51)
►
Kasım
(40)
►
Ekim
(62)
►
Temmuz
(5)
►
Haziran
(65)
►
Mayıs
(66)
►
Nisan
(53)
►
Mart
(60)
►
Şubat
(46)
►
Ocak
(52)
►
2022
(820)
►
Aralık
(175)
►
Kasım
(102)
►
Ekim
(62)
►
Eylül
(70)
►
Ağustos
(52)
►
Temmuz
(40)
►
Haziran
(50)
►
Mayıs
(82)
►
Nisan
(50)
►
Mart
(62)
►
Şubat
(42)
►
Ocak
(33)
►
2021
(800)
►
Aralık
(60)
►
Kasım
(62)
►
Ekim
(33)
►
Eylül
(69)
►
Ağustos
(84)
►
Temmuz
(58)
►
Haziran
(82)
►
Mayıs
(72)
►
Nisan
(60)
►
Mart
(65)
►
Şubat
(85)
►
Ocak
(70)
►
2020
(675)
►
Aralık
(93)
►
Kasım
(52)
►
Ekim
(53)
►
Eylül
(72)
►
Ağustos
(52)
►
Temmuz
(62)
►
Haziran
(34)
►
Mayıs
(32)
►
Nisan
(30)
►
Mart
(43)
►
Şubat
(62)
►
Ocak
(90)
►
2019
(565)
►
Aralık
(83)
►
Kasım
(78)
►
Ekim
(48)
►
Eylül
(49)
►
Ağustos
(50)
►
Temmuz
(45)
►
Haziran
(28)
►
Mayıs
(45)
►
Nisan
(30)
►
Mart
(44)
►
Şubat
(42)
►
Ocak
(23)
►
2018
(376)
►
Aralık
(37)
►
Kasım
(26)
►
Ekim
(27)
►
Eylül
(42)
►
Ağustos
(35)
►
Temmuz
(32)
►
Haziran
(30)
►
Mayıs
(40)
►
Nisan
(32)
►
Mart
(30)
►
Şubat
(24)
►
Ocak
(21)
►
2017
(526)
►
Aralık
(52)
►
Kasım
(35)
►
Ekim
(38)
►
Eylül
(46)
►
Ağustos
(40)
►
Temmuz
(38)
►
Haziran
(35)
►
Mayıs
(45)
►
Nisan
(42)
►
Mart
(40)
►
Şubat
(50)
►
Ocak
(65)
►
2016
(559)
►
Aralık
(60)
►
Kasım
(38)
►
Ekim
(30)
►
Eylül
(55)
►
Ağustos
(45)
►
Temmuz
(47)
►
Haziran
(72)
►
Mayıs
(52)
►
Nisan
(50)
►
Mart
(40)
►
Şubat
(36)
►
Ocak
(34)
►
2015
(541)
►
Aralık
(37)
►
Kasım
(40)
►
Ekim
(48)
►
Eylül
(60)
►
Ağustos
(52)
►
Temmuz
(40)
►
Haziran
(38)
►
Mayıs
(46)
►
Nisan
(43)
►
Mart
(39)
►
Şubat
(36)
►
Ocak
(62)
►
2014
(607)
►
Aralık
(64)
►
Kasım
(42)
►
Ekim
(45)
►
Eylül
(42)
►
Ağustos
(30)
►
Temmuz
(41)
►
Haziran
(106)
►
Mayıs
(57)
►
Nisan
(45)
►
Mart
(47)
►
Şubat
(45)
►
Ocak
(43)
►
2013
(590)
►
Aralık
(59)
►
Kasım
(30)
►
Ekim
(40)
►
Eylül
(35)
►
Ağustos
(44)
►
Temmuz
(43)
►
Haziran
(22)
►
Mayıs
(105)
►
Nisan
(80)
►
Mart
(52)
►
Şubat
(48)
►
Ocak
(32)
►
2012
(475)
►
Aralık
(45)
►
Kasım
(37)
►
Ekim
(35)
►
Eylül
(67)
►
Ağustos
(41)
►
Temmuz
(53)
►
Haziran
(36)
►
Mayıs
(35)
►
Nisan
(34)
►
Mart
(33)
►
Şubat
(32)
►
Ocak
(27)
►
2011
(437)
►
Aralık
(23)
►
Kasım
(46)
►
Ekim
(54)
►
Eylül
(28)
►
Ağustos
(34)
►
Temmuz
(21)
►
Haziran
(20)
►
Mayıs
(45)
►
Nisan
(44)
►
Mart
(41)
►
Şubat
(42)
►
Ocak
(39)
►
2010
(603)
►
Aralık
(27)
►
Kasım
(24)
►
Ekim
(57)
►
Eylül
(35)
►
Ağustos
(41)
►
Temmuz
(36)
►
Haziran
(37)
►
Mayıs
(56)
►
Nisan
(67)
►
Mart
(68)
►
Şubat
(66)
►
Ocak
(89)
►
2009
(969)
►
Aralık
(65)
►
Kasım
(66)
►
Ekim
(86)
►
Eylül
(96)
►
Ağustos
(115)
►
Temmuz
(70)
►
Haziran
(82)
►
Mayıs
(75)
►
Nisan
(86)
►
Mart
(70)
►
Şubat
(81)
►
Ocak
(77)
►
2008
(1053)
►
Aralık
(132)
►
Kasım
(80)
►
Ekim
(85)
►
Eylül
(82)
►
Ağustos
(100)
►
Temmuz
(110)
►
Haziran
(160)
►
Mayıs
(184)
►
Nisan
(75)
►
Mart
(45)
En Çok Bunlar Yazıldı...
A.Madrid
(51)
Abdul Kader Keita
(13)
Abdullah Avcı
(7)
Abdülkerim Durmaz
(3)
Aceto
(28)
Acun Ilıcalı
(8)
Adidas
(6)
Adnan Aybaba
(2)
Adnan Polat
(2)
Adriana Lima
(2)
Afrika Kupası
(10)
Aguero
(18)
Ahmed Kutucu
(6)
Ahmet Çakar
(5)
Ailton
(2)
Ajax
(42)
Alex
(35)
Alex Ferguson
(36)
Alex Telles
(10)
Ali Ece
(5)
Ali Sami Yen Spor Kompleksi T.T.Arena
(6)
Ali Sami Yen Stadı
(5)
Ali Şen
(3)
Ali Tandoğan
(2)
Almanya
(49)
Alpaslan Dikmen
(4)
Altay
(7)
Alvaro Morata
(14)
AMK
(2)
Anelka
(13)
Arda
(165)
Arda Güler
(14)
Ariel Ortega
(20)
Arjantin
(198)
Arjantin Ligi
(9)
Arsenal
(55)
Arsene Wenger
(15)
Atatürk
(5)
Aurelien Chedjou
(11)
Aurelio
(3)
Avrupa Ligleri
(10)
Aydın Yılmaz
(7)
Ayhan
(6)
Aykut Kocaman
(19)
Aziz Yıldırım
(23)
Bafetimbi Gomis
(76)
Banu Yelkovan
(19)
Barcelona
(500)
Barış Alper Yılmaz
(51)
Batistuta
(5)
Batuhan
(2)
Bayern Münih
(100)
Bayram Tutumlu
(4)
Benfica
(24)
Berkamp
(2)
Best
(12)
Beşiktaş
(183)
Bilgin Gökberk
(4)
Blerim Dzemaili
(3)
Blog
(27)
Boca Juniors
(14)
Bozbaykuşlar
(8)
Brezilya
(65)
Bruma
(9)
Bundesliga
(78)
Burak Yılmaz
(44)
Bursaspor
(14)
Bülent Korkmaz
(21)
Bülent Uygun
(2)
Can Armando Güner
(2)
Can Bartu
(5)
Caner Erkin
(7)
Cantona
(17)
Casillas
(5)
Celtic-Rangers
(5)
Cem Dizdar
(6)
Cem Yılmaz
(3)
Cengiz Ünder
(7)
Cenk Tosun
(2)
Cesare Prandelli
(8)
Chelsea
(119)
Cisse
(9)
CL
(708)
Coca Cola
(2)
Colin Kazım Richards
(10)
Coşkun Özarı
(2)
Cris
(3)
Cristian Vieri
(3)
Cristiano Ronaldo
(303)
Çarşı
(10)
Daum
(15)
David Beckham
(48)
Davor Suker
(3)
Deandre Yedlin
(2)
Deivid
(2)
Diego Ribas
(4)
Dirk Kuyt
(6)
Dries Mertens
(86)
Drogba
(133)
Dünya Kupası
(131)
DVD film
(4)
Edwin Van Der Sar
(3)
Efsane Kadrolar
(5)
Elano
(17)
Emiliano Insua
(3)
Emir Kusturica
(2)
Emre Akbaba
(8)
Emre Belözoğlu
(34)
Emre Çolak
(8)
Emre Mor
(16)
Engin Baytar
(2)
Erden Timur
(9)
Eren Elmalı
(6)
Erling Haaland
(52)
Erman Toroğlu
(3)
Ertuğrul Sağlam
(4)
Euro 2008
(117)
Euro 2012
(21)
Euro 2016
(61)
Euro 2020
(67)
EURO 2024
(95)
Everton
(3)
Fabio Cannavaro
(5)
Fabio Capello
(4)
Fanatik
(9)
Fatih Tekke
(3)
Fatih Terim
(284)
FBTV
(2)
Feldkamp
(6)
Felipe Melo
(71)
fenerbahce.org
(15)
Fenerbahçe
(348)
Fernando Meira
(3)
Fernando Muslera
(163)
Fernando Torres
(9)
FIFA 2010 WC
(42)
FIFA 2014 WC
(101)
FIFA 2022 WC
(203)
Fırat Aydınus
(2)
Filip Holosko
(2)
Filippo İnzaghi
(5)
Forlan
(12)
Forma
(198)
Forma Reklamları
(11)
Fotomaç
(19)
Fotospor
(19)
FourFourTwo
(26)
Fowler
(2)
Franck Ribery
(27)
Frank Lampard
(2)
Fransa Milli Takımı
(12)
Futbol
(157)
Futbolcu Benzerleri
(6)
Futbolun Güzelliği
(60)
Futsal
(2)
G.Buffon
(33)
Gabriel Sara
(12)
Galatasaray
(3523)
Galatasaray Dergisi
(7)
Galatasaray Store
(26)
galatasaray.org
(6)
Gattuso
(4)
Gerets
(12)
Giovani Dos Santos
(14)
Goran Pandev
(8)
Gökdeniz
(3)
Gökhan Zan
(5)
Göztepe
(11)
Guardiola
(127)
Guiza
(14)
Guti
(11)
Guus Hiddink
(6)
Güntekin Onay
(2)
Hagi
(176)
Hakan Balta
(4)
Hakem
(23)
Hakim Ziyech
(12)
Haldun Üstünel
(5)
halı saha maçları
(3)
Hamit Altıntop
(21)
Hamza Hamzaoğlu
(13)
Haris Seferovic
(6)
Harry Kewell
(121)
Hasan Şaş
(11)
Hazırlık Maçı
(7)
Henry
(10)
Henry Onyekuru
(10)
Hıncal Uluç
(8)
Higuita
(3)
Hollanda
(53)
Hristo Stoickov
(8)
Inter
(138)
İbrahim Altınsay
(2)
İbrahim Toraman
(3)
İbrahim Üzülmez
(4)
İbrahima Yattara
(2)
İddaa
(3)
İgor Tudor
(14)
İlhan Cavcav
(2)
İlhan Mansız
(3)
İlkay Gündoğan
(20)
İnamoto
(2)
İngiltere
(7)
İnter Toto
(2)
İtalya
(56)
İtalya Ligi
(49)
İvan Zamorano
(7)
Jardel
(24)
jason Denayer
(2)
Jean Micheal Seri
(8)
Jo
(6)
Johan Cruyff
(19)
Johan Elmander
(12)
Johan Neeskens
(5)
John Carew
(2)
Jose Rodriguez
(3)
Juninho
(2)
Juventus
(132)
Kaan Ayhan
(14)
Kaka
(12)
Kamerun
(8)
Karikatür
(50)
Karşıyaka
(27)
Kayserispor
(6)
Kenan Yıldız
(20)
Kerem Aktürkoğlu
(98)
Kezman
(7)
Kluivert
(3)
Koeman
(2)
Kolbeinn Sigthórsson
(2)
Konfederasyon Kupası
(4)
Kostas Mitroglou
(3)
Köln
(3)
Kylian Mbappe
(3)
L'equipe
(5)
La Gazzetta dello Sport
(5)
La Liga
(91)
Lamine Yamal
(18)
Lefter Küçükandonyadis
(4)
Leo Franco
(6)
Leroy Sane
(51)
Lig TV
(4)
Lincoln
(41)
Liverpool
(140)
Lorik Cana
(6)
Lucas Neill
(16)
Lucas Torreira
(50)
Lucescu
(23)
Lugano
(4)
Luis Aragones
(11)
Luis Figo
(15)
Lukas Podolski
(42)
M.City
(99)
M.United
(107)
maç yayınları
(5)
Maicon Pereira Roque
(5)
Maldonado
(4)
Manuel Fernandes
(7)
Maradona
(166)
Marca
(6)
Marco Van Basten
(7)
Mario Balotelli
(13)
Mario Lemina
(9)
Marsilya
(3)
Martin Jol
(3)
Materazzi
(5)
Mauro İcardi
(230)
Mbaye Diagne
(24)
Medya
(39)
Mehmet Demirkol
(12)
Mehmet Özdilek
(4)
Mehmet Topal
(6)
Mehmet Topuz
(6)
Melissa Theuriau
(4)
Mert Nobre
(6)
Messi
(522)
Mesut Özil
(39)
Metin Oktay
(15)
Metin Tekin
(6)
Michy Batshuayi
(6)
Milan
(130)
Milan Baros
(51)
Milli Takım
(251)
Mitsubishi
(2)
Mondragon
(14)
Morgan De Sanctis
(11)
Mostafa Mohamed
(26)
Mourinho
(151)
MTV
(1)
Muhammed Salah
(17)
Muhammet Altıntaş
(2)
Mustafa Denizli
(20)
Mustafa Sarp
(2)
Mustafa Turgun
(2)
Napoli
(28)
Necati Ateş
(5)
Neymar
(55)
Nicolo Zaniolo
(18)
Nigel De Jong
(11)
Nihat Kahveci
(14)
Nike
(13)
Noa Lang
(5)
Nordin Amrabat
(7)
Ntvspor
(10)
Nuri Şahin
(26)
Ofsayt
(2)
Oğuz Çetin
(3)
Okan Buruk
(159)
Olimpiu Morutan
(4)
Ömer Üründül
(4)
Önder Özen
(3)
Özhan Canaydın
(2)
P.Collina
(2)
Pablo Aimar
(6)
Panini
(4)
Paolo Maldini
(26)
Pascal Nouma
(6)
Pele
(19)
Pierre Van Hooijdonk
(3)
Plaj Futbolu
(2)
Platini
(10)
Popescu
(17)
Portekiz
(27)
Prekazi
(30)
Premier Lig
(95)
Przemyslaw Frankowski
(4)
Quaresma
(23)
Radamel Falcao
(67)
Rambo
(2)
Raul Meireles
(4)
Real Madrid
(341)
Recep Çetin
(2)
Rıdvan Dilmen
(35)
Richard Kingson
(2)
Rijkaard
(50)
Rivaldo
(5)
River Plate
(20)
Roberto Carlos
(23)
Roberto Mancini
(42)
Roma
(64)
Roman Abramoviç
(4)
Roman Kosecki
(4)
Ronaldinho
(44)
Ronaldo
(84)
Rooney
(12)
Rui Costa
(6)
Ruud Gullit
(8)
Rüştü Rençber
(8)
Ryan Babel
(18)
Ryan Giggs
(31)
Sabri
(14)
Samet Aybaba
(2)
Samuel Eto'o
(5)
Sasa İliç
(4)
Selçuk İnan
(31)
Selçuk Şahin
(5)
Semih Kaya
(13)
Semih Şentürk
(7)
Serdar Ali Çelikler
(6)
Sergen Yalçın
(39)
Serpil Hamdi Tüzün
(2)
Servet Çetin
(4)
Shabani Nonda
(9)
Shota Arvaladze
(5)
Simao Sabrosa
(3)
Sinan Engin
(6)
Sinan Gümüş
(2)
Sivasspor
(9)
Skibbe
(4)
Slaven Bilic
(9)
Sofiane Feghouli
(30)
Song
(7)
Spor fotografçılığı
(15)
Stadlar
(8)
Steven Nzonzi
(3)
Suat Kaya
(2)
Süleyman Seba
(4)
Süper Kupa
(17)
Süper Lig
(880)
Şenol Güneş
(11)
Şike
(8)
T-Shirt
(10)
Tabata
(4)
Taffarel
(31)
Tanju Çolak
(13)
Taraftar
(73)
Teknik Adamlar
(20)
Theofanis Gekas
(2)
Tomas Ujfalusi
(22)
Totti
(48)
Trabzonspor
(50)
Transfer
(501)
Tribünler
(63)
Tugay
(15)
Tuncay Şanlı
(4)
Turgay Şeren
(3)
Tümer Metin
(5)
Türk teknik adamlar
(4)
Türk Telekom Arena
(16)
Türkiye Kupası
(34)
tv y
(1)
TV Yayını
(587)
U17
(7)
UEFA
(36)
UEFA Cup
(71)
UEFA Europa League
(249)
Uğur Meleke
(7)
Uğur Uçar
(4)
Uğurcan Çakır
(13)
Ultraslan
(5)
Ümit Davala
(4)
Ümit Karan
(4)
Ümit Özat
(7)
Ünal Aysal
(5)
Valderama
(4)
Victor Osimhen
(110)
Video
(84)
Volkan Demirel
(11)
Wesley Sneijder
(124)
Xavi
(9)
Xherdan Shaqiri
(9)
Yıldırım Demirören
(20)
Yılmaz Vural
(21)
Yiğit Şardan
(3)
Younes Belhanda
(47)
Yunus Akgün
(38)
Yusuf Demir
(3)
Yusuf Şimşek
(2)
Yusuf Yazıcı
(6)
Yuto Nagatomo
(12)
Zenit
(2)
Zico
(7)
Zidane
(81)
Zlatan İbrahimoviç
(69)
Zvjezdan Misimovic
(5)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder