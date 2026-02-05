5 Şubat 2026 Perşembe

73 > 72


 Mauro Icardi, 73 golle Hagi'yi geçerek Galatasaray’ın resmi maçlarda en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

🥇 Icardi- 73 🥇 Hagi - 72
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 