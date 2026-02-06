6 Şubat 2026 Cuma

Renato Nhaga Galatasaray'da


Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 euro

2026/2027 sezonu: 750.000 euro

2027/2028 sezonu: 750.000 euro

2028/2029 sezonu: 800.000 euro

2029/2030 sezonu: 850.000 euro

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 