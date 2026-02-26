26 Şubat 2026 Perşembe

Son 16 CL


 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham Hotspur 🇪🇸 Atletico Madrid 🇪🇸 Barcelona 🇪🇸 Real Madrid 🇩🇪 Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bayern Munich 🇮🇹 Atalanta 🇫🇷 Paris Saint-Germain 🇹🇷 Galatasaray 🇵🇹 Sporting 🇳🇴 Bodo/Glimt
