Eski Tarz Topçu

 2 senedir ne ailesi, ne özel hayatı, ne özel röportajı, ne maça gelen arkadaşları, ne yeni dövme-saç stili hiçbir haberini görmedik. 2026 yılında 2010 yılındaymış gibi sadece maçtan maça gördüğümüz tek topçu

