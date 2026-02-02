2 Şubat 2026 Pazartesi

Hagi & Icardi


 Mauro Icardi'den Gheorge Hagi'ye:

"Seninle aynı tahtı paylaşmak bir onur, Efsane 👑🦁 72 Gol."
Ortayı Yapan zaman:
