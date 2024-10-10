10 Ekim 2024 Perşembe

Yunus Ve Kerem Yarışıyor


 Biri Benfica'da diğeri Galatasaray'da çok formda ve her maç gol atıyorlar

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