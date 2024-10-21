21 Ekim 2024 Pazartesi

Okan Hocanın GS Kariyeri


 Okan Buruk'un Galatasaray kariyeri:

- 109 maç - 82 galibiyet - 12 beraberlik - 15 mağlubiyet - Atılan Gol: 254 - Yenilen Gol: 107 - Galibiyet oranı: %75
Ortayı Yapan zaman:
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