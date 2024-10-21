21 Ekim 2024 Pazartesi

Marca Messi'ye Hakkını Vermiş


 Lionel Messi, MARCA tarafından “Tüm Zamanların En İyi Futbolcusu” seçildi.

1. Lionel Messi 2. Cristiano Ronaldo 3. Pelé
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