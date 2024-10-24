24 Ekim 2024 Perşembe

Sara Müthiş Katkı Veriyor

 


Atılan ilk üç golde pas kalitesi muazzam. Orta sahada tam bir büyük takım topçusu gibi oynuyor.

Ortayı Yapan zaman:
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