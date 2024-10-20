20 Ekim 2024 Pazar

Rashica'dan İyi Olacak


 Dün akşam Sallai'yi beğendim. Tam bir takım oyuncusu ve fizik kalitesi çok iyi.

Ortayı Yapan zaman:
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