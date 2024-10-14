14 Ekim 2024 Pazartesi

Pep Doğru Söylüyor


 Pep Guardiola : Futbol oyununun tarihteki en iyi futbolcusu Messi

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