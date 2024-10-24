24 Ekim 2024 Perşembe

Lider Galatasaray


Mutlak Alınması gereken 3 puan artık cepte.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 