28 Ekim 2024 Pazartesi

2 Şampiyonlukta Büyük Katkısı Var




 99 maç

23 gol

22 asist

Ortayı Yapan zaman:
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