29 Ekim 2024 Salı

Çok Verimli Oynuyor


 12 tane savunma müdahelesi var. Tam bir takım oyuncusu

Ortayı Yapan zaman:
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