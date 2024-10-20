20 Ekim 2024 Pazar

Bir Golcüden Daha Fazlası


 Mauro Icardi: "İlk senemde Kerem Aktürkoğlu ile oynadım. Gelişimini gördüm. Kalitesini her zaman gösterdi. Geçen sezon da Barış Alper Yılmaz çok iyi gelişim gösterdi. Bu sene de Yunus Akgün. Onlarla oynamaktan keyif alıyorum."

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