10 Ekim 2024 Perşembe

Yeni Bir Yıldız Kazandık


 Forvet arkası,kanat, 8 numara sol iç mevkisinde şu ana kadar çok iyi performans veriyor.

Ortayı Yapan zaman:
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