19 Ağustos 2020 Çarşamba

Sonra Ağlamayın Limit Yok Dİye

 

Her takım hata yaptı ama artık deniz bitti derken bunlar çok yanlış. Taraftardan SMS dilenen,geçen sezon vasat stopere imza attırabilmek için Sadık'ın maaşından feragat etmesini isteyen FB, şimdi 35 yaşındaki Sosa'ya 3 milyon euro veriyor. O da açıklanan ! KAP yok zaten.

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