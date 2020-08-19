Sonra Ağlamayın Limit Yok Dİye

Her takım hata yaptı ama artık deniz bitti derken bunlar çok yanlış. Taraftardan SMS dilenen,geçen sezon vasat stopere imza attırabilmek için Sadık'ın maaşından feragat etmesini isteyen FB, şimdi 35 yaşındaki Sosa'ya 3 milyon euro veriyor. O da açıklanan ! KAP yok zaten.
O vakit kazanılması düşünülebilir mi? - Bazı futbolcuların takımdan ayrılması gerektiğini hep birlikte yazıyoruz. Fiyat / fayda bunda sebep. Bazı futbolcuların maliyeti yüksek ve istikrarlı de...
10 saat önce
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