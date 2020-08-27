27 Ağustos 2020 Perşembe

Messi Yol Ayrımında


 Ben hala Messi'nin kalacağını düşünüyorum ama ayrılırsa M.City'ye gider.

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 