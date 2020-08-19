19 Ağustos 2020 Çarşamba

Babei'in Piyasası Olmalı

 


Öyle ya da böyle hala Hollanda milli takımı futbolcusu olan Babel’e kulüp bulamamak yönetim zaafıdır...Ha 2,5 yıllık ödeyen çıkmazsa biri 1,5 öder sen 1 ödersin kadro açılır...Bunu yapmak ve transferlerde iş bitirici olmak için ilişki ağı güçlü kişi gerekir o da GS’da yok !

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 