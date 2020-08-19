Babei'in Piyasası Olmalı

Öyle ya da böyle hala Hollanda milli takımı futbolcusu olan Babel’e kulüp bulamamak yönetim zaafıdır...Ha 2,5 yıllık ödeyen çıkmazsa biri 1,5 öder sen 1 ödersin kadro açılır...Bunu yapmak ve transferlerde iş bitirici olmak için ilişki ağı güçlü kişi gerekir o da GS’da yok !
O vakit kazanılması düşünülebilir mi? - Bazı futbolcuların takımdan ayrılması gerektiğini hep birlikte yazıyoruz. Fiyat / fayda bunda sebep. Bazı futbolcuların maliyeti yüksek ve istikrarlı de...
10 saat önce
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