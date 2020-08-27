27 Ağustos 2020 Perşembe

Pirlo'dan Tudor Açıklaması


 Andrea Pirlo: "Tudor'u getirmek, benim tercihimdi. Yanımda deneyimli bir antrenöre, karakterli eski bir defans oyuncusuna ihtiyacım vardı."

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 