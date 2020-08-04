4 Ağustos 2020 Salı

Altın Ayakkabının Yeni Sahibi


Ciro Immobile, İtalya Ligi'nde bir sezonda 36 gol atarak Gonzalo Higuian'in rekorunu egale etti. Immobile ayrıca Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.
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