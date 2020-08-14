Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da

22 Mart 1996 tarihi Ankara doğumlu olan Oğulcan Çağlayan, kariyerine Osmanlıspor'un altyapısında başladı.
Buradan sırasıyla, Merinosspor ve Bursaspor'a transfer olan Çağlayan, Bursaspor'un alt yaş kategorilerindeki performansıyla sivrilerek, 2014 senesinde Gaziantepspor'a 130 bin Euro karşılığında transfer oldu. Gaziantep ekibinde bir sezon forma giyerek, 365 bin Euro bonservis bedeli ile Kayseri Erciyesspor'un yolunu tutan genç futbolcu, ertesi sezon Kayserispor'a kiralandı.
2016 senesi yaz ayında Çaykur Rizespor'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 2018-2019 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyerek, geride bıraktığımız sezonu Çaykur Rizespor'da tamamladı.
Hücumda iki kanatta ve forvet mevkilerinde forma giyebilen Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Türkiye Milli Takımı'nın U16, U17, U18, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen futbolcumuz, genç yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti
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