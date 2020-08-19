Fenerbahçe'nin 10 Aylık Planı

Ağustos: "Fenerbahçe Geliyor" Eylül: "O sene bu sene" Ekim: "Durduramayacaksınız" Kasım: 6-0 kutlamaları Aralık: "İkinci yarı bambaşka olacak" Ocak: Yeni çöp transferler Şubat: "Yapılanma şart " Mart: Teknik direktör değişikliği Nisan: Fenerbahçe Gidiyor Mayıs: BeinSportsİptal
O vakit kazanılması düşünülebilir mi? - Bazı futbolcuların takımdan ayrılması gerektiğini hep birlikte yazıyoruz. Fiyat / fayda bunda sebep. Bazı futbolcuların maliyeti yüksek ve istikrarlı de...
10 saat önce
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