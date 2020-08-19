19 Ağustos 2020 Çarşamba

Fenerbahçe'nin 10 Aylık Planı

 

Ağustos: "Fenerbahçe Geliyor" Eylül: "O sene bu sene" Ekim: "Durduramayacaksınız" Kasım: 6-0 kutlamaları Aralık: "İkinci yarı bambaşka olacak" Ocak: Yeni çöp transferler Şubat: "Yapılanma şart " Mart: Teknik direktör değişikliği Nisan: Fenerbahçe Gidiyor Mayıs: BeinSportsİptal

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