24 Ağustos 2020 Pazartesi

Fark Var

 

Davor Suker , Nİhat Özdemir... Biri dünya futbolunun eski yıldızı diğeri iş adamı... Biri futbolun doğrularına göre Federasyon yönetiyor diğeri bakan,bürokratla işi var diye siyasetin kucağında... Sonra ülke futbolu kısır döngü içinde olur tabii ki.

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