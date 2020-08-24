Davor Suker , Nİhat Özdemir... Biri dünya futbolunun eski yıldızı diğeri iş adamı... Biri futbolun doğrularına göre Federasyon yönetiyor diğeri bakan,bürokratla işi var diye siyasetin kucağında... Sonra ülke futbolu kısır döngü içinde olur tabii ki.
Yangel Herrera & Galatasaray, yeni bir Denayer sınavı mı? - İngiltere harekatı söz konusu olunca, akıllara gelen isimler az çok belli oluyor. Seri, Lemina ve Lerma üçgenine sıkıştık gibi. Moder ve Coulibaly gibi ...
4 saat önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme