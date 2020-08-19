Omar Elabdellaoui Galatasaray'da

5 Aralık 1991, Surnadal (Norveç) doğumlu olan Omar Elabdellaoui futbol hayatına Oslo'da faaliyet gösteren Sagene IF takımının futbol okulunda başladı. Alt yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performansın ardından Norveç 2.Ligi takımlarından Skeid altyapısına transfer oldu ve akademi eğitimini burada sürdürmeye devam etti. Takvim yaprakları 2008 yılını gösterdiğinde Manchester City'nin altyapı antrenörlerinden Scott Sellars'in dikkatini çekmeyi başaran Elabdellaoui, sezon sona erdiğinde Temmuz ayında İngiliz ekibinden profesyonel sözleşme teklifi aldı ve Manchester şehrinin yolunu tuttu.
Manchester City akademisinde üç yıl geçiren Fas kökenli Norveçli savunma oyuncusu U19 ve U21 takımında gösterdiği performans sonrasında dönemin teknik direktörü Roberto Mancini tarafından 2010 yılında A takıma davet edildi. Genç savunma oyuncusu her ne kadar A takımda süre bulamasa da Avrupa Ligi'nde oynanılan Juventus karşılaşmasında maç kadrosunda yer aldı. Elabdellaoui sezon ortasında (Nisan ayı) Norveç Ligi takımlarından Strømsgodset'e kiralandı ve profesyonel seviyede A takımda forma giymeye başladı. Burada geçirdiği kısa dönemin ardından Elabdellaoui devam eden sezonda Feyenoord'a kiralandıktan sonra 2013 yılının Ocak ayında Alman ekibi Braunschweig'a kiralandı ve sezon sonunda da 500bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Bundesliga'da geçirdiği ilk sezonunda düzenli olarak 29 maçta görev yapan Norveçli savunma oyuncusu, sezon sonunda küme düşen Alman ekibinden 400bin Euro bonservis bedeliyle Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a transfer oldu.
2014 yazında Olympiakos'a imza atan Elabdellaoui, iki sezonda 61 maçta düzenli olarak forma giydiği Yunanistan ekibinde üçüncü sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroda yer bulmakta zorlandı. 2017 yılının Ocak ayında Premier Lig ekiplerinden Hull City'e kiralanan Omar Elabdellaoui yarım sezonluk macerasında 9 maçta görev yaptı ve sezon sonunda yeniden Yunanistan'a döndü. Norveçli oyuncu takip eden üç sezonda sırasıyla 27, 31, 46* maçta ilk 11'deki yerini aldı ve gösterdiği performansla Yunan ekibinin önemli parçalarından birisi oldu. Olympiakos'ta takımın önemli isimlerinden birisi olmasının yanı sıra takım kaptanları arasında yer alan Norveçli sağ bek, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
Norveç milli takımında çeşitli yaş kademelerinin ardından 2013 yılından itibaren düzenli olarak A takımda şans bulan Omar Elabdellaoui kariyerinde daha önce 4 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 1 kez de Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı. 28 yaşındaki savunma oyuncusu Bundesliga, Premier Lig gibi önemli liglerdeki tecrübesinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de uzun süre boy gösterdi. 261 resmi maçta görev yapan Omar Elabdellaoui bu karşılaşmalarda 14 gol - 23 asistlik performans sergiledi.
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