4 Ağustos 2020 Salı

Immobile Tahtın Yenİ Kralı



11 yıl sonra Altın Ayakkabi'da Ronaldo, Messi ve Suarez üçlüsünü dağıtan bir golcü çıktı.






İtalya bayrağı
İtalya bayrağı
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