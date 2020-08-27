27 Ağustos 2020 Perşembe

Igor Tudor Juventus'ta


 Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo ve yardımcısı Igor Tudor

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