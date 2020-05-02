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Onyekuru Ve Lemina Kalıcı
Henry Onyekuru: "Daha uzun süre Galatasaray formasını giymek ve burada bir efsane olmak istiyorum, gelecek sezon da burada olacağım
Fatih Terim, mükemmel bir insan ve mükemmel bir hoca. Benim için bir baba gibi. Böylesi büyük bir kulüpte, genç bir çocuğa oynama fırsatı sundu. Ona minnettarım. Koronavirüse yakalandığını duyduğumda çok kötü hissettim. Her gün ayağa kalkması için dua ettim."
Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız maç tarihsel bir maçtı. O gün birkaç gol kaçırdım. Devre arasında hocamız ve Muslera, bana destek oldu. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Ben de onların verdiği destekle odaklandım ve golümü attım."
Mario Lemina: "Kalmak ister miyim? Bence böyle bir soruyu sormaya gerek yok. İsmimi, bu kulübün tarihine yazdırmayı umuyorum."
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