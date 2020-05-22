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Arda Turan Değişmez
Kaç gündür yazacağım vaktim olmadı. Konu malum, Arda Turan özel bir okulun ricası ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma,Gençlik ve Spor bayramını kutlamak için bir video çekmiş ve 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırmış. Tabii ki konu sosyal medyada gündem olmuş.
Ekte konu ile ilgili yaptığı açıklama var. Bir kere olayda kasıt aramak ya da bilgi eksikliği var demek haksızlık olur. İnsanlık hali dil sürçmesi,karıştırma olabilir. Hele bu sıcaklarda oruçlu iken çok insani bir durum ama işte aması var işin içinde Arda olunca burada bitmiyor !
Yaptığı açıklamada ''Arkadaşlar bir an için karıştırmışım kusura bakmayın'' dese ben dahil aklı başında kimse lafını etmez. Ha sosyal medyada ne yaparsan yap hatanı kollayan ergen tayfa ya da nefretten beslenen ruh hastaları var ona ne Arda ne başkası bir şey yapamaz ama
Yine devreye açıklamanın sonunda her zamanki o ukala tavır ve kibir girmiş... ''Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar.'' Bak bak sen ! ''Ülkeye hizmet '' ajitasyonu anında gelmiş.
Hizmet dediği yıllık 6,5 milyon euro alarak futbol oynadığı Barcelona (Oradan da bu kafa nedeniyle kovulur gibi gönderildi) ve Milli takım forması giymek. Sanki bedava hizmet, Milli takımdan bile prim alıyorlar ki bence hakları o ayrı.
Gelişmiş ülkelerde ne iş yaparsan yap ücretini fazlasıyla alıyorsan halktan bu kadar sebepsiz şekilde minnet beklenmez. Bu bize özgü saçmalık. Bu adamsın tayfa , EDHO dizisindeki kafada tipler,vatan millet Sakarya edebiyatı 2020 yılında kabak tadı veriyor artık boş yapmayın !
Bir bayramın ismini yanlış söylemişsin kısa açıklama yap geç böyle büyük büyük laflar edilecek durum yok. Utanmasa ''Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz,bayrak inmez,ezan susmaz da diyecek... Dese şaşırmazdım. Ben fake hesaptan ona buna sallayan ergen tayfa değilim
Arda'dan on yaş büyük ve Türkiye'nin onu tanıdığı ,2006 yılındaki Mlada Boleslav maçından beri takip ederim. Kendi internet sitemde onun hakkında iyi iken övgü kötü iken eleştiri şeklinde onlarca yazı yazmışımdır.
Galatasaray,Milli takım, A. Madrid ,Barcelona'da başarılarını övdüm... Adam tayfa ile ucuz kabadayılıklarını,uçakta babası yaşında gazeteci dövmesini,barda olay çıkarmasını, silahla hastane basmasını eleştirdim. Bugün ne yaşıyorsa kendi etti kendi buldu.
Ekte eşinin açıklaması da var. Uzaktan bakınca iyi eğitimli,kültürlü,aklı başında biri gibi duruyor ama yazdıkları hiç öyle değil. Berbat bir Türkçe ile yine üsten bakan bir tavır maalesef. Bu kibir onları yer bitirir.
Arda Turan kendine şu soruyu sorsun... 2008 yazında Türk halkının neredeyse %100'ü onu severken şimdi 2020'de halkın %80'i ondan niye nefret ediyor...Hatalarımdan ders aldım,bedel ödedim,olgunlaştım diyor ama bir konu olunca o cila dökülüyor ve altından paslı yüzey çıkıyor !
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