15 Mayıs 2020 Cuma

Melo Ayarı Vermiş


Chiellini: "Felipe Melo, kötünün kötüsüydü. Berbat bir takım arkadaşıydı."

 Melo:
"Kendisi korkağın teki, sanırsam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile onları elediğimiz için hala bize kızgın."
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