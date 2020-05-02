2 Mayıs 2020 Cumartesi

Döner mi


Robben: “Başlarda futbolu çok özlemiyordum ama şu aralar ‘Acaba biraz daha oynasam mı?’ diyorum. Zaman zaman, sahada olma duygusunu gerçekten özlüyorum.”
Ortayı Yapan zaman:
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