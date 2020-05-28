Four Four Two'da 4 Galatasaraylı

Dünyaca ünlü Four Four Two dergisine göre, son 25 yılın en iyi 101 futbolcusu. Listede daha önce Galatasaray'da oynamış 4 futbolcu yer alıyor. 59 - Gheorge Hagi 77 - Wesley Sneijder 84 - Didier Drogba 87 - Franck Ribery
Santiao Arias & Galatasaray, biz ise gelecek sağ beki Mariano'yla kıyaslayacağız - Yine dış basın kaynaklı bir haber. Galatasaray'ın Santiao Arias'ı transfer etmek istediği söylenmekte. Yine günü kurtarmak üzerine, kiralık olarak gerçek...
6 saat önce
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