28 Mayıs 2020 Perşembe

Four Four Two'da 4 Galatasaraylı





Dünyaca ünlü Four Four Two dergisine göre, son 25 yılın en iyi 101 futbolcusu. Listede daha önce Galatasaray'da oynamış 4 futbolcu yer alıyor. 59 - Gheorge Hagi 77 - Wesley Sneijder 84 - Didier Drogba 87 - Franck Ribery

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