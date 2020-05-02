2 Mayıs 2020 Cumartesi

Fenomen Ronaldo


Jose Mourinho: "Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi son 15 yıldır zirvede ve her alanda büyük bir rekabet içerisindeler. Ama eğer yetenek ve beceriden bahsedeceksek kimse Brezilyalı Ronaldo’yu geçemez."
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