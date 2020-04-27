27 Nisan 2020 Pazartesi

Grande Terim


Grande Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a tam sayfa röportaj verdi. "Tacı, tahtı bir kenara bırakın. Güç dediğin, sembollerle değil, ruhla olur. O bir İmparator..
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