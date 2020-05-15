15 Mayıs 2020 Cuma

Messi & Ronaldo


Klopp: "Mükemmel bir oyuncu yaratacak olsanız, Ronaldo'nun boyunda olur, onun kadar yükseğe zıplayabilir ve onun kadar hızlı koşabilirdi. Buna bir de oyuna olan tutumunu eklediğinizde mükemmel bir sonuç çıkıyor. Kusursuz bir profesyonel, daha iyi olamazdı."
"Diğer tarafta da, yaptığı her şeyi kolay gösteren 'küçük' Messi var. Belki de bu yüzden, Messi'nin sahada yaptıklarını biraz daha fazla beğeniyorum. Hem Messi, hem Cristiano, inanılmaz oyuncular."




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