18 Mayıs 2020 Pazartesi

Melo'dan Messi'ye Övgü


Melo: "Messi'yi yere indirirsiniz ve korkmadan kalkar, sonra bir kez daha indirmeye çalışırsınız. Cesurdur. Messi tarihin gelmiş geçmiş en iyi 3 futbolcusundan birisidir."
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 