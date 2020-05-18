UEFA Anısı

Şükrü Hanedar: "UEFA Zaferi'nde orada olanlar bilir 2 gün boyunca deyim yerindeyse İngilizlerle gece gündüz çatıştık, kupayı kazandık ve ertesi sabah havaalanına gittik, Arsenal taraftarı ile doluydu. Tam karşıma 2 gün önce kavga ettiğim İngiliz belirdi ve yanıma geldi..."
Tam 'şimdi yandık' diye düşünürken 'kupayı hakkınızla kazandınız, atkı bayraklarla kutlasanıza, bizde maç biter kavga biter' diyip alkışladı. Bizde kız kardeşimle atkılarımızı taktık havaalanında yüzlerce Arsenalli bizi alkışladı, iyi ki Galatasaraylıyım."
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19 dakika önce
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