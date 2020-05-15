15 Mayıs 2020 Cuma

Luis Enrique Gevrekçi Kovalıyor


Luis Figo and Luis Enrique... Enrique'nin elindeki telefon maşallah zabıta telsizi gibi.
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