30 Ocak 2019 Çarşamba

Taraftarlık


Taraftarlık öyle bir illet ki. En leş duyumcunun,en boş muhabirin yazdığına bile '' Ulan olur mu acaba ? '' deyip düşünüyorsun. Bizden geçti çocuklarınıza tenis,voleybol falan izletin. Futbol fakir eroini....
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