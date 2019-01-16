skip to main |
skip to sidebar
Ozak Kabak Bundesliga Yolcusu
Ülkenin ekonomik şartları ve Türkiye'nin Avrupa futbolundaki değerine bakınca Galatasaray için transfer politikası Real Madrid , Barcelona değil Porto,Benfica şekli olmalı zaten...
Ozan Kabak transferi için 11 milyon Euro iyi para tartışmaya gerek yok. Hele ki 7,5 serbest kalma maddesi varken daha da iyi iş... Bu saatten sonra kimseden Bülent Korkmaz olmasını bekleyemeyiz. Totti,Maldini,Bülent gibi adamlar 60-70'li yıllarda vardı. 2000 nesli dijital çağ !
6 ay önce U17-U18 gibi Gençler Turnuvalarını takip edenler dışında Ozan'ı tanıyan yoktu neredeyse..18 yaşında CL vitrini ve Terim cesareti ile aldığı formanın hakkını verdi yolu açık olsun.Bu saatten sonra verimli olma şansı düşerdi.
Terim olmasa hala altyapıda ya da bir Anadolu takımında olacak büyük yetenek bugün Bundesliga'ya gidiyor.Terim işe ağırlığını koymasa bu iş bilmez yönetim 7,5 milyona satmıştı 15 gün önce.
Bundesliga'da futbolunun üstüne koyup Premier lige 30-40'a gider o ayrı...Türkiye ligi, yaşı ve kariyerine bakınca 11 milyon iyi para bana göre.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder