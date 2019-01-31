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Terim İstemez ise Kalamazsın
F. Terim : "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil bu karar. Yolları açık olsun,katkıları için teşekkür ediyorum."
Serdar Aziz'in Terim tarafından istenmemesinin sebebi, geldiği günden bu yana 3 sezonda, 119 maçın sadece 65'inde oynaması.269 günü sakat geçirdi. Ağrı eşiği düşük,kırılgan, yere düşünce sakatlandı mı diye düşündüren adamı para ederken satmak mantıklı...Kırık burun edebiyatı boş!
FFP açısından 2.3 milyon EURO gelir yazmak işin ayrı avantajı. Terim çalışmak istemiyorum diyorsa ötesi yok. Oynamadan Tarık gibi senede 2 milyon alacağına 2.3 gelir ile göndermek bu açıdan iyi, konu kapanmıştır.
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