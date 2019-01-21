Galatasaray 6 - Ankaragücü 0

Rakip mevcut durumu nedeniyle kolay geçen maç gibi olsa da 6-0 net skor takıma ve bazı oyunculara moral oldu diyebiliriz.
Mevcut kadroya yapılacak 1-2 forvet ile bu ligin yine şampiyonluk adayı Galatasaray. Gomis 5 ay önce gitti ama yönetim hala transfer yapamadı. Garry ve Ozan'dan elde edilen 20 milyon euro gelir varken artık golcü transferi ne diye bitmez yönetime sormak gerek.
Garry sonrası sol forvete geçen Onyekuru attığı 3 golle müthiş özgüven kazandı. Mariano ve Feghouli fark yaratan klas futbolcular.
Çok kolay ve dağılmış rakip ölçü olmasa da net skor güzel goller keyifliydi.
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