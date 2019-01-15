15 Ocak 2019 Salı

Sondan Bir Önceki Durak


Türkiye liginin kalitesi malum...Katar ,Arabistan'dan bir önceki durak söylemi yıllar önce başlamıştı. Son yıllardaki ekonomik kriz,dövizdeki aşırı artış maliyeti yüksek ya da daha fazla para kazanmak isteyen futbolcuları ülkeden uzaklaştırdı.
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