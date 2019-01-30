30 Ocak 2019 Çarşamba

Yavru Aslan Yunus


Resmi maçta Arena'da 3 gol atmak 18 yaşında bir futbolcu için önemli... Yunus'ta Ozan gibi potansiyeli olan, önü açık bir genç. Yolu açık olsun.
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