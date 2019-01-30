30 Ocak 2019 Çarşamba

İstatistik


Bu tarz şeyler görünce aklıma Metin Türel'in efsane sözü geliyor... ''Hagi sana 40 metreden bir çakar, nereye koyacağını bilemezsin o istatistikleri''
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