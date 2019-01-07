7 Ocak 2019 Pazartesi

Galatasaray'ın Rekor Transferleri


🇸🇳Badou Ndiaye - 16 M € 🇵🇹Bruma - 13 M € 🇹🇷Arda Turan - 13 M € 🇨🇻Garry Rodrigues - 9 M € 🇨🇮Keita - 8.1M€ 🇹🇷Burak Yılmaz - 8 M € 🇧🇷Alex Telles - 6.5 M € 🇫🇷Bafetimbi Gomis - 6 M € 🇵🇹Fernando Meira - 6 M € 🇹🇷Mehmet Topal - 5.5 M €
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